Le previsioni meteo di venerdì 30 aprile (Di giovedì 29 aprile 2021) – Condizioni di marcata instabilità al Nord, maltempo al Centro. Cielo in prevalenza sereno al Sud. – Giornata all’insegna del maltempo al Centro e al Nord con addensamenti compatti e rovesci sparsi. Cielo in prevalenza sereno al Sud. Nord – Condizioni di marcata instabilità sulle regioni settentrionali con addensamenti compatti e rovesci anche di moderata intensità Ancora una giornata all’insegna del maltempo sulle regioni settentrionali con addensamenti compatti e rovesci anche di moderata intensità. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che raggiungeranno i 21 gradi. Centro – Instabile sulle regioni centrali con nuvole sparse e rovesci che interesseranno in particolar modo la Toscana Instabile anche al Centro con addensamenti compatti e rovesci che interesseranno in particolar modo la Toscana. Le temperature faranno registrare un lieve ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 29 aprile 2021) – Condizioni di marcata instabilità al Nord, maltempo al Centro. Cielo in prevalenza sereno al Sud. – Giornata all’insegna del maltempo al Centro e al Nord con addensamenti compatti e rovesci sparsi. Cielo in prevalenza sereno al Sud. Nord – Condizioni di marcata instabilità sulle regioni settentrionali con addensamenti compatti e rovesci anche di moderata intensità Ancora una giornata all’insegna del maltempo sulle regioni settentrionali con addensamenti compatti e rovesci anche di moderata intensità. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che raggiungeranno i 21 gradi. Centro – Instabile sulle regioni centrali con nuvole sparse e rovesci che interesseranno in particolar modo la Toscana Instabile anche al Centro con addensamenti compatti e rovesci che interesseranno in particolar modo la Toscana. Le temperature faranno registrare un lieve ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Queste le previsioni del tempo per oggi #ANSA - SkyTG24 : Meteo a Napoli: le previsioni di oggi 29 aprile - SkyTG24 : Meteo a Roma: le previsioni di oggi 29 aprile - LuinoNotizie : Ecco le previsioni di Meteo Lago Maggiore per la giornata di oggi ---> - dammidamangiare : RT @Agenzia_Ansa: Queste le previsioni del tempo per oggi #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : previsioni meteo Il meteo in Maremma: le previsioni del 29 aprile previsioni GROSSETO " Un'altra giornata all'insegna delle condizioni meteo negative in provincia di Grosseto, con precipitazioni attese anche oggi, giovedì 29 aprile. Cielo coperto sin dal primo mattino, con piogge possibili dalla tarda mattinata, e possibili temporali ...

Weekend del 1 Maggio dal tempo incerto, le previsioni Per quanti sognano di riassaporare la libertà di spostamento (almeno fra regioni gialle) nel weekend del 1 Maggio, ci sono alcune cose da sapere. Infatti, secondo le previsioni de Il Meteo.it la forte instabilità che sta caratterizzando queste ore condizionerà pesantemente anche il prossimo fine settimana su gran parte del nostro Paese. I dei forti contrasti tra ...

Meteo WEEKEND 1° MAGGIO, PERICOLO di GRANDINE! Ci sono REGIONI a RISCHIO NUBIFRAGI tra SABATO e DOMENICA. DETTAGLI iLMeteo.it METEO CALABRIA VIDEO: previsioni AGGIORNATE Le previsioni meteo aggiornate per la regione CALABRIA. Per tutti i dettagli vai alla sezione Meteo CALABRIA. Aggiornamento delle 7:58 - Il Video Meteo di Oggi: giovedì, 29 april ...

METEO PUGLIA VIDEO: previsioni AGGIORNATE Le previsioni meteo aggiornate per la regione PUGLIA. Per tutti i dettagli vai alla sezione Meteo PUGLIA. Aggiornamento delle 7:56 - Il Video Meteo di Oggi: giovedì, 29 aprile ...

GROSSETO " Un'altra giornata all'insegna delle condizioninegative in provincia di Grosseto, con precipitazioni attese anche oggi, giovedì 29 aprile. Cielo coperto sin dal primo mattino, con piogge possibili dalla tarda mattinata, e possibili temporali ...Per quanti sognano di riassaporare la libertà di spostamento (almeno fra regioni gialle) nel weekend del 1 Maggio, ci sono alcune cose da sapere. Infatti, secondo lede Il.it la forte instabilità che sta caratterizzando queste ore condizionerà pesantemente anche il prossimo fine settimana su gran parte del nostro Paese. I dei forti contrasti tra ...Le previsioni meteo aggiornate per la regione CALABRIA. Per tutti i dettagli vai alla sezione Meteo CALABRIA. Aggiornamento delle 7:58 - Il Video Meteo di Oggi: giovedì, 29 april ...Le previsioni meteo aggiornate per la regione PUGLIA. Per tutti i dettagli vai alla sezione Meteo PUGLIA. Aggiornamento delle 7:56 - Il Video Meteo di Oggi: giovedì, 29 aprile ...