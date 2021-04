La ‘quota 100’ che fa traballare l’Inter (Di giovedì 29 aprile 2021) l’Inter programma il futuro con l’arrivo di Zhang in Italia e fa i conti con un’offerta sontuosa per Romelu Lukaku Con Zhang arrivato ieri in Italia, il futuro dell’Inter entra nel vivo. Il presidente nerazzurro ha già iniziato il giro di incontri che servirà a pianificare il prossimo anno. Le decisioni arriveranno soltanto dopo la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 29 aprile 2021)programma il futuro con l’arrivo di Zhang in Italia e fa i conti con un’offerta sontuosa per Romelu Lukaku Con Zhang arrivato ieri in Italia, il futuro delentra nel vivo. Il presidente nerazzurro ha già iniziato il giro di incontri che servirà a pianificare il prossimo anno. Le decisioni arriveranno soltanto dopo la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

marattin : “Quota 100” scadrà quest’anno (come previsto dall’allora governo M5S-Lega) e non verrà rinnovata. Verrà sostituita,… - borghi_claudio : @rosaroccaforte Sparita la fine di quota 100 che era presente in bozza dal testo - Sole24OreSport : All’Old Trafford, la AS Roma ritrova la sua “Quota 100” - fisco24_info : All’Old Trafford, la AS Roma ritrova la sua “Quota 100”: Stasera semifinale di andata contro il Manchester United.… - atricalu : Quota 100: ora o mai più! Per un Paese sempre più giovane nel mondo del lavoro... ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : ‘quota 100’ Orlando: «Recovery, fondi possibili a luglio ma a Bruxelles scontiamo un mix di pregiudizi e limiti» Corriere della Sera