Juve, Paratici verso l’addio? Il dirigente può lasciare dopo 11 anni (Di giovedì 29 aprile 2021) A fine stagione, dopo 11 anni, Paratici potrebbe dire addio alla Juve. Il dirigente ha vissuto un anno particolarmente difficile in bianconero Una stagione difficile e un addio che adesso sembra più probabile che mai. dopo 11 anni, Paratici potrebbe salutare la Juve. Ha vissuto – come tutta la squadra – una stagione complicata, “condita” anche dal caso Suarez. Il suo contratto è in scadenza a giugno e sicuramente parlerà con la società dopo la fine della stagione. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, in passato le parti hanno già deciso il loro futuro a fine giugno. Non sarà dunque la prima volta. In caso di addio, la rosea fa il nome di Giuntoli, ma anche di Lippi come direttore tecnico. L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 aprile 2021) A fine stagione,11potrebbe dire addio alla. Ilha vissuto un anno particolarmente difficile in bianconero Una stagione difficile e un addio che adesso sembra più probabile che mai.11potrebbe salutare la. Ha vissuto – come tutta la squadra – una stagione complicata, “condita” anche dal caso Suarez. Il suo contratto è in scadenza a giugno e sicuramente parlerà con la societàla fine della stagione. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, in passato le parti hanno già deciso il loro futuro a fine giugno. Non sarà dunque la prima volta. In caso di addio, la rosea fa il nome di Giuntoli, ma anche di Lippi come direttore tecnico. L'articolo proviene da ...

