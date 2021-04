IL FESTIVAL DI SANREMO RIPARTE DA AMADEUS? “IN RAI SI STA FACENDO DI TUTTO PER CONVINCERLO” (Di giovedì 29 aprile 2021) AMADEUS l’ha ribadito più volte ovvero rifare SANREMO ma non già il prossimo anno. Eppure in sole due edizioni ha segnato uno degli ascolti più alti della storia del FESTIVAL e quest’anno, in un’edizione stravolta dal Covid, il boom di vendite. La top10 della classifica Fimi dei singoli più venduti era occupata solo dal FESTIVAL di SANREMO. Il vero segno del successo della kermesse musicale. “Sono onorato di questa proposta ma non ci sarà un mio ter all’Ariston, almeno non il prossimo anno. Quando hai fatto due edizioni così storiche, ci vuole un progetto per tornare. Magari lo rifaremo quando avremo 70 anni, come ha detto Fiorello”. Eppure le sirene della Rai continuano a suonare. Vengono in mente le parole di Vittorio Alfieri: “Volli, e volli sempre, e fortissimamente volli”. A tal proposito, il ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 29 aprile 2021)l’ha ribadito più volte ovvero rifarema non già il prossimo anno. Eppure in sole due edizioni ha segnato uno degli ascolti più alti della storia dele quest’anno, in un’edizione stravolta dal Covid, il boom di vendite. La top10 della classifica Fimi dei singoli più venduti era occupata solo daldi. Il vero segno del successo della kermesse musicale. “Sono onorato di questa proposta ma non ci sarà un mio ter all’Ariston, almeno non il prossimo anno. Quando hai fatto due edizioni così storiche, ci vuole un progetto per tornare. Magari lo rifaremo quando avremo 70 anni, come ha detto Fiorello”. Eppure le sirene della Rai continuano a suonare. Vengono in mente le parole di Vittorio Alfieri: “Volli, e volli sempre, e fortissimamente volli”. A tal proposito, il ...

