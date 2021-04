Il 29 aprile di 31 anni fa il Napoli vinceva sulla Lazio 1-0 aggiudicandosi il secondo Scudetto (Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Era il 29 aprile del lontano 1990 quando il Napoli Diego Armando Maradona superò la Lazio di misura con il gol di Baroni al minuto 7 aggiudicandosi il suo secondo Scudetto dopo quello ottenuto 3 anni prima. Una vittoria storica che portò ancora una volta Napoli, e soprattutto il suo più celeberrimo calciatore che era El Pibe de Oro sulla cresta dell’Italia. Per la seconda volta in pochi anni la città partenopea aveva debellato quelle caricature di una città spenta e disordinata. La vittoria del Napoli nel campionato di Serie A è infatti un qualcosa di molto importante non solo a livello calcistico, ma anche a livello sociale. La città era ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Era il 29del lontano 1990 quando ilDiego Armando Maradona superò ladi misura con il gol di Baroni al minuto 7il suodopo quello ottenuto 3prima. Una vittoria storica che portò ancora una volta, e soprattutto il suo più celeberrimo calciatore che era El Pibe de Orocresta dell’Italia. Per la seconda volta in pochila città partenopea aveva debellato quelle caricature di una città spenta e disordinata. La vittoria delnel campionato di Serie A è infatti un qualcosa di molto importante non solo a livello calcistico, ma anche a livello sociale. La città era ...

