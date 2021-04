I numeri in chiaro, Sebastiani: «C’è una frenata nella discesa del contagio, le riaperture costeranno vite umane» – Il video (Di giovedì 29 aprile 2021) L’analisi dei dati sull’epidemia da Coronavirus in Italia mette in evidenza che, da almeno due settimane, «c’è una frenata nella discesa del contagio» a livello nazionale. Per Giovanni Sebastiani, matematico del Cnr, «questo è un elemento negativo, perché ci dice che la diminuzione della circolazione del virus è in frenata». Le previsioni dell’esperto sono quindi poco rassicuranti: «La situazione attuale mi aspetto che preluda, se guardiamo al passato e alle previsioni a breve termine in base all’andamento recente, a un periodo di stasi e poi a un successivo aumento». Non solo dei casi, ma anche della pressione sugli ospedali. Continua il professore: «Gli esempi più emblematici sono in modo particolare il Veneto e anche la Lombardia, dove da 10-14 giorni sia la curva che rappresenta ... Leggi su open.online (Di giovedì 29 aprile 2021) L’analisi dei dati sull’epidemia da Coronavirus in Italia mette in evidenza che, da almeno due settimane, «c’è unadel» a livello nazionale. Per Giovanni, matematico del Cnr, «questo è un elemento negativo, perché ci dice che la diminuzione della circolazione del virus è in». Le previsioni dell’esperto sono quindi poco rassicuranti: «La situazione attuale mi aspetto che preluda, se guardiamo al passato e alle previsioni a breve termine in base all’andamento recente, a un periodo di stasi e poi a un successivo aumento». Non solo dei casi, ma anche della pressione sugli ospedali. Continua il professore: «Gli esempi più emblematici sono in modo particolare il Veneto e anche la Lombardia, dove da 10-14 giorni sia la curva che rappresenta ...

