Advertising

mcbiassono : Un nuovo articolo dal titolo (Gresini Racing, la moglie Nadia diventa la numero 1 del team) è stato pubblicato sul… - gponedotcom : La moglie di Fausto Gresini è la nuova AD della Gresini Racing: Ruoli anche per i figli Lorenzo e Luca ma il timone… - dianatamantini : MOTOGP - Gresini Racing a conduzione familiare: la moglie Nadia ed i figli Lorenzo e Luca alla guida della struttur… - corsedimoto : MOTOGP - #Gresini Racing a conduzione familiare: la moglie Nadia ed i figli Lorenzo e Luca alla guida della struttu… -

Ultime Notizie dalla rete : Gresini Racing

Nadia Padovani, moglie di Fausto, a prendere le redini del team che porta il nome del marito morto lo scorso 23 febbraio dopo una lunga battaglia contro il Covid - 19. Nadia subentra in tutto e per tutto a Fausto, ...Nel 1997 fondò il suo team motociclistico, il, e scelse come base operativa la città di Faenza. In questi anni sono stati 4 i piloti portati a vincere il titolo mondiale dal Team ...La Gresini Racing ricomincia dalla #GresiniFamily e con effetto immediato vedrà il coinvolgimento ufficiale di Nadia Padovani, moglie di Fausto, come nuova amministratrice delegata dell’azienda faenti ...Gresini Racing a conduzione familiare: la moglie Nadia ed i figli Lorenzo e Luca alla guida della struttura. Con il sogno di Fausto, la MotoGP 2022.