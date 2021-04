Fortnite | guadagni enormi su PS4 | iOS non vale quasi nulla in confronto – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di giovedì 29 aprile 2021) I veridiarrivano da PS4: in, iOS nonquali. Ecco i dati svelati da Epic Games.. A inizio mese avevamo scoperto che la versione iOS diaveva permesso a Epic Games di guadagnare ben 700 milioni di dollari nell’arco dei due anni precedenti alla rimozione dall’App Store. Si tratta di una cifra, in valori assoluti, notevole, ma che impallidisce rispetto a quantoè in grado di fare su altre piattaforme. In particolar modo, scopriamo che il battle royale di Epic Games guadagna cifre incredibili soprattutto su PS4. Tramite i documenti ufficiali del … Notizie giochi PC WindowsRead More L'articolosu PS4, iOS non...

... arrivando a $74 miliardi di guadagni a livello mondiale. Visualizzazioni dei giochi online Anche i dati riguardanti le visualizzazioni segnalano un 2020 fruttuoso: League of Legends, Fortnite e ...... con la società che ha rivelato nei suoi guadagni Q3 che la base di giocatori era aumentata del 30% ... soprattutto in un mercato affollato che include colossi come Fortnite e Call of Duty: Warzone che, ...Dai documenti portati in aula da Epic, si nota come il successo economico di Fortnite dipenda in gran parte dagli utenti console. Da PlayStation e Xbox arriva quasi il 75% delle entrate.