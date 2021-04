Cuneo | tentata rapina in gioielleria | il titolare | già derubato | uccide due uomini

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cuneo tentata

... ferito ma riuscito a fuggire, questa notte è stato rintracciato all'ospedale di Savigliano () e fermato con l'accusa dirapina. Subito dopo il fatto, oltre ai rilievi tecnici, il pm e i ...E' sottoposto a fermo e accusato dirapina il 34enne di Alba terzo rapinatore che ieri, insieme a due complici, ha tentato di rapinare una gioielleria a Grinzane Cavour, nel cuneese.rapina che si è conclusa con la morte di due rapinatori. L'uomo che, pur ferito, si era dato alla fuga è stato rintracciato nella notte.Nel corso della tentata rapina a Cuneo di ieri, “quella che è accaduta è una tragedia e come tale il mio cliente la sta vivendo, è molto provato e molto scosso”. Così all’Adnkronos Stefano Campanello, ...E' indagato per omicidio colposo ed eccesso di legittima difesa. Fermato il terzo bandito in fuga: è ferito a una gamba ...