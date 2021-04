Covid, volo dall'India a Fiumicino: positivo il 9% dei passeggeri (Di giovedì 29 aprile 2021) Un volo proveniente dall'India con a bordo 213 passeggeri e 10 componenti dell'equipaggio è atterrato all'Aeroporto di Fiumicino, nella serata del 28 aprile. Come si vede da queste immagini, sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 aprile 2021) Unprovenientecon a bordo 213e 10 componenti dell'equipaggio è atterrato all'Aeroporto di, nella serata del 28 aprile. Come si vede da queste immagini, sono ...

