Coronavirus | 288 decessi in 24 ore In calo gli ingressi in terapia intensiva | 129 ieri 168

(Di giovedì 29 aprile 2021) Il bollettino del 29 aprile Sono 288 idasegnalati in Italia nelle ultime 24 ore. Il totale delle vittime legate al Covid-19 sale così a 120.544. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute riporta 14.320 nuovi positivi. In crescita rispetto a, quando l’aumento giornaliero dei casi era stato di 13.385 unità; mentre sette giorni fa il bollettino riportava un totale di 360e 16.232 nuovi positivi, con circa 35 mila tamponi in più. Oggi le regioni con il maggior incremento di casi sono Lombardia (+2.306), Campania (+1.986) e Puglia (+1.501). MINISTERO DELLA SALUTE, il bollettino del 29 aprile 2021La situazione negli ospedali Le persone attualmente positive al virus sono 438.709. I dimessi e i ...

In calo invece il numero dei decessi, sempre alto comunque: sonooggi (ieri 344), per un totale di 120.544 vittime. E prosegue la discesa dei ricoveri, con le terapie intensive che sono 71 in ...Il bollettino del Ministero della Salute registra purtroppo ancoramorti positivi al, quota che sale a 120.544 da inizio pandemia un anno e mezzo fa: al momento sono ancora ...I tamponi eseguiti sono stati 330.075, prosegue la discesa dei ricoveri con le terapie intensive che sono 71 in meno. La Regione con più casi giornalieri è la Lombardia con 2.306 nuovi positivi ...Con i 14.320 test positivi delle ultime 24 ore l'Italia ha superato i 4 milioni di casi di coronavirus individuati (4.009.208). I morti sono 288, per un totale da inizio pandemia di 120.544. Sono i da ...