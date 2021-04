Controllo preventivo del materiale delle Prove INVALSI 2021 secondaria I grado: disposizioni del DS. Modello circolare (Di giovedì 29 aprile 2021) Il Controllo del materiale inoltrato dall’Istituto INVALSI per le Prove è un'operazione molto importante e delicata necessaria e utile per consentire, alla scuola, di svolgere le rilevazioni nel migliore dei modi, disponendo di tutto il materiale necessario, principalmente in tempo. Il tempestivo e accurato Controllo consentirà all’INVALSI di dare istruzioni al soggetto incaricato dei servizi di stampa, allestimento e spedizioni affinché questi provveda alle eventuali integrazioni che si renderanno necessarie. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 29 aprile 2021) Ildelinoltrato dall’Istitutoper leè un'operazione molto importante e delicata necessaria e utile per consentire, alla scuola, di svolgere le rilevazioni nel migliore dei modi, disponendo di tutto ilnecessario, principalmente in tempo. Il tempestivo e accuratoconsentirà all’di dare istruzioni al soggetto incaricato dei servizi di stampa, allestimento e spedizioni affinché questi provveda alle eventuali integrazioni che si renderanno necessarie. L'articolo .

Advertising

luciodigaetano : essa stessa, un'inaccettabile compressione della libertà individuale e, pertanto, potrebbe giustificare un controll… - IBadaracco : @MaximCaliandro @giuliog @Secondowelfare Un falso problema dal momento che il cittadino che fa domanda può autorizz… - GalloSparlante : @Lidia_Undiemi Per fortuna che il Recovery non aveva controllo UE. Draghi ha dovuto chiedere alla Madama di Bruxell… - biif : RT @luca_paladini4: Sono a fare un controllo post covid Test preventivo: Preparazione del cibo (*solo per le donne) Governo della casa (… - autocostruttore : RT @luca_paladini4: Sono a fare un controllo post covid Test preventivo: Preparazione del cibo (*solo per le donne) Governo della casa (… -