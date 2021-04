“Con lockdown trascurata profilassi per emofilici” (Di giovedì 29 aprile 2021) “Molti pazienti emofilici mi hanno confessato di avere un po’ tralasciato la profilassi, anche quella muscolo-scheletrica, in questo periodo. Il fatto di essere sempre a casa, di fare smartworking, di avere le palestre e le piscine chiuse non ha aiutato. Ho notato che sono aumentati i dolori articolari generali e l’uso di antidolorifici”. Lo ha riferito Lisa Pieri, ematologa della Struttura per le malattie emorragiche e della coagulazione Azienda ospedaliera universitaria Careggi di Firenze, intervenuta all’incontro on line ‘L’alleanza tra l’ematologo, l’ortopedico e il fisioterapista’, promosso dall’associazione Toscana emofilici, in occasione dell’ottava tappa nella Regione del tour di ‘Articoliamo’, campagna sostenuta da Sobi con il patrocinio di FedEmo. “L’aumento dei problemi muscolo-scheletrici legati al ... Leggi su italiasera (Di giovedì 29 aprile 2021) “Molti pazientimi hanno confessato di avere un po’ tralasciato la, anche quella muscolo-scheletrica, in questo periodo. Il fatto di essere sempre a casa, di fare smartworking, di avere le palestre e le piscine chiuse non ha aiutato. Ho notato che sono aumentati i dolori articolari generali e l’uso di antidolorifici”. Lo ha riferito Lisa Pieri, ematologa della Struttura per le malattie emorragiche e della coagulazione Azienda ospedaliera universitaria Careggi di Firenze, intervenuta all’incontro on line ‘L’alleanza tra l’ematologo, l’ortopedico e il fisioterapista’, promosso dall’associazione Toscana, in occasione dell’ottava tappa nella Regione del tour di ‘Articoliamo’, campagna sostenuta da Sobi con il patrocinio di FedEmo. “L’aumento dei problemi muscolo-scheletrici legati al ...

