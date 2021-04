Compra due Gratta e vinci milionari in pochi giorni. Bankitalia apre un’inchiesta e sequestra la vincita (Di giovedì 29 aprile 2021) Aperta un’inchiesta su due Gratta e vinci milionari Comprati in pochi giorni. Si sospetta una soffiata. MANTOVA – E’ stata aperta un’inchiesta su due Gratta e vinci milionari Comprati in pochi giorni da un cittadino brasiliano che risiede in provincia di Mantova e un uomo del Veronese. L’accusa per i due è di riciclaggio e la Procura di Verona, su indicazione di Bankitalia ha sequestrato la vincita. Il sospetto della soffiata La Guardia della Finanza sta effettuando tutti gli accertamenti del caso. Il sospetto è quello di una soffiata che, secondo quanto scritto da La ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 29 aprile 2021) Apertasu dueti in. Si sospetta una soffiata. MANTOVA – E’ stata apertasu dueti inda un cittadino brasiliano che risiede in proa di Mantova e un uomo del Veronese. L’accusa per i due è di riciclaggio e la Procura di Verona, su indicazione dihato lata. Il sospetto della soffiata La Guardia della Finanza sta effettuando tutti gli accertamenti del caso. Il sospetto è quello di una soffiata che, secondo quanto scritto da La ...

