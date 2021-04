Cercasi spazio per l' hub vaccinale dei medici di base | spunta l' idea della palestra

(Di giovedì 29 aprile 2021) GRADARA - Aprire un puntodi prossimità e polifunzionale per idi famiglia è fattibile ma non in città. E' questo l'indirizzo emerso nel corsovideoconferenza di martedì sera, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cercasi spazio

corriereadriatico.it

Il piano Ai medici di famiglia dell'équipe di Pesaro e Vallefoglia è stata avanzata dall'Area Vasta la proposta di unoalla palestra comunale di Gradara. Ipotesi, poi confermata dal sindaco ...I prossimi giorni saranno decisivi per comprendere loin cui il nostro impegno sarà concentrato, perché gli attivisti ed i tesserati tutti di #manfredoniainazione hanno voglia di scrivere ...GRADARA - Aprire un punto vaccinale di prossimità e polifunzionale per i medici di famiglia è fattibile ma non in città. E’ questo l’indirizzo emerso nel corso ...Kristoffer Askildsen cerca il rilancio. Il centrocampista norvegese scalpita per un’occasione fine campionato: l’obiettivo della Sampdoria. La Sampdoria si avvicina alla fine del campionato forte di u ...