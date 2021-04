**Centrodestra: Letta, 'tra Salvini e Meloni dispetti e veti a limiti incompatibilità'** (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "Se guardo oggi ai dispetti incrociati che si fanno a destra, ai veti, ho l'impressione che si sia ai limiti dell'incompatibilità tra i due leader Salvini e Meloni". Lo dice Enrico Letta all'iniziativa Agorà di Goffredo Bettini con Giuseppe Conte. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "Se guardo oggi aiincrociati che si fanno a destra, ai, ho l'impressione che si sia aidell'tra i due leader". Lo dice Enricoall'iniziativa Agorà di Goffredo Bettini con Giuseppe Conte.

