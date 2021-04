Amedeo Goria sulla storia con Vera Miales: “Fidanzato è una parola grossa” (Di giovedì 29 aprile 2021) Amedeo Goria sulla nuova fiamma Vera Miales: “Fidanzato è una parola grossa” Vera Miales, influencer di professione con la passione per la recitazione è la nuova fiamma di Amedeo Goria da qualche mese. Il noto giornalista giovedì 29 aprile 2021 è stato intervistato a RTL 102.5 News. Quando lo speaker radiofonico e giornalista Francesca Fredella gli ha domandato come va con la modella e barista di origini moldave, l’ex marito di Maria Teresa Ruta ha prontamente fatto capire che lui e Vera non hanno una Vera e propria relazione visto che ha sottolineato: “Fidanzato è una parola grossa”. ... Leggi su cityroma (Di giovedì 29 aprile 2021)nuova fiamma: “è una, influencer di professione con la passione per la recitazione è la nuova fiamma dida qualche mese. Il noto giornalista giovedì 29 aprile 2021 è stato intervistato a RTL 102.5 News. Quando lo speaker radiofonico e giornalista Francesca Fredella gli ha domandato come va con la modella e barista di origini moldave, l’ex marito di Maria Teresa Ruta ha prontamente fatto capire che lui enon hanno unae propria relazione visto che ha sottolineato: “è una”. ...

Advertising

D4Sn0w : Non parlerò mai male di Sigfrido, anche dovesse eguagliare Amedeo Goria, sarò sempre debitore con chi ha la schiena… - dadoalfiere : Amedeo Goria si è impossessato di Sigfrido #isolitiignoti - Robysoulriver : Ma non scherziamo!!! Amedeo Goria???? ?????????? - turdo_miriam : Ho letto alcuni nomi che sono in lista per il Gf di Settembre condotto da Alfonso... Si pensa a: Giovanni Ciacci P… - Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: Ingrifati come Amedeo Goria #felicissimasera -