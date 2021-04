Almeno 4 stagioni di Tenebre e Ossa per raccontare la saga di Leigh Bardugo: i piani dello showrunner (Di giovedì 29 aprile 2021) I fan potrebbe vedere Almeno 4 stagioni di Tenebre e Ossa. Questo è l’ambizioso piano dello showrunner della serie, Eric Heisserer, che ha svelato a TV Line di voler portare sullo schermo tutta la saga letteraria di Leigh Bardugo, composta da 7 romanzi. Tenebre e Ossa deve ancora essere rinnovata per la seconda stagione, ma ci sono buone possibilità che Netflix decida di confermarla. Lo show fantasy è approdato sulla piattaforma di streaming il 23 aprile ed è entrato quasi subito nella top 10 dei titoli più visti. A questo si aggiunge la popolarità sui social network: l’hashtag #ShadowAndBone (versione originale della serie) è costantemente in tendenza su Twitter. “Voglio che duri finché è il ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 29 aprile 2021) I fan potrebbe vederedi. Questo è l’ambizioso pianodella serie, Eric Heisserer, che ha svelato a TV Line di voler portare sullo schermo tutta laletteraria di, composta da 7 romanzi.deve ancora essere rinnovata per la seconda stagione, ma ci sono buone possibilità che Netflix decida di confermarla. Lo show fantasy è approdato sulla piattaforma di streaming il 23 aprile ed è entrato quasi subito nella top 10 dei titoli più visti. A questo si aggiunge la popolarità sui social network: l’hashtag #ShadowAndBone (versione originale della serie) è costantemente in tendenza su Twitter. “Voglio che duri finché è il ...

