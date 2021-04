Acquisti a piene mani su Facebook dopo trimestrale

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 29 aprile 2021) (Teleborsa) – Spicca il volo il social network, che si attesta a 323,7, con un aumento del 5,40%., nelladiffusa ieri sera, ha registrato un fatturato di 26,17 miliardi di dollari nei primi tre mesi del 2021, con un aumento del 48% rispetto all’anno precedente, grazie alla spinta fornita da un prezzo medio maggiore delle inserzioni pubblicitarie.ha anche ridotto le sue previsioni per le spese in conto capitale per l’anno tra 19 e 21 miliardi. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 329,8 e successiva a quota 340. Supporto a 319,6.