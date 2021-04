Acer Predator Sim Racing Cup 2021: per appassionati di gaming e motorsport (Di giovedì 29 aprile 2021) Per tutti gli appassionati di eSport, Acer propone un evento davvero imperdibile: la Predator Sim Racing Cup 2021. Vediamo di che cosa si tratta Acer annuncia il prosieguo della partnership tra Predator gaming e R8G eSports, il Team di Sim Racing fondato da Romain Grosjean, leggendario pilota di Formula 1 e Indycar. Quest’anno la collaborazione ha in serbo una grossa sorpresa per tutti gli appassionati di motorsport: la Predator Sim Racing Cup 2021, esclusivo torneo di Sim Racing basato sul gioco Assetto Corsa. L’iscrizione sarà attiva da oggi e tutti gli aspiranti driver italiani potranno registrarsi e sfidarsi in un’entusiasmante ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 29 aprile 2021) Per tutti glidi eSport,propone un evento davvero imperdibile: laSimCup. Vediamo di che cosa si trattaannuncia il prosieguo della partnership trae R8G eSports, il Team di Simfondato da Romain Grosjean, leggendario pilota di Formula 1 e Indycar. Quest’anno la collaborazione ha in serbo una grossa sorpresa per tutti glidi: laSimCup, esclusivo torneo di Simbasato sul gioco Assetto Corsa. L’iscrizione sarà attiva da oggi e tutti gli aspiranti driver italiani potranno registrarsi e sfidarsi in un’entusiasmante ...

Ultime Notizie dalla rete : Acer Predator Hearthstone: al via la terza edizione del torneo italiano Red Bull The Brawl Anche questa edizione del Red Bull: The Brawl vedrà Predator , il brand di Acer dedicato al mondo del gaming e degli esport, figurare come partner tecnico della manifestazione a sottolineare il ...

Acer Predator ed Intel partner al Rainbow Six Siege PG Nationals 2021 A cer Predator, in collaborazione con Intel, Tech Partner del torneo nazionale Rainbow Six Siege PG Nationals 2021 Acer Predator annuncia la sua partecipazione con Intel in qualità di Tech Partner al torneo nazionale di PG Esports in collaborazione con Ubisoft sul titolo di Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Per il ...

