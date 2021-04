A Milano primo uso in Italia della mini - turbina per angioplastica su cuore fragile (Di giovedì 29 aprile 2021) Un paziente di 68 anni con un 'cuore fragile' a causa di una sindrome coronarica e di una disfunzione cardiaca severa è stato operato per la prima volta in Italia con un innovativo device, simile ad ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 29 aprile 2021) Un paziente di 68 anni con un '' a causa di una sindrome coronarica e di una disfunzione cardiaca severa è stato operato per la prima volta incon un innovativo device, simile ad ...

