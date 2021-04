Whirpool Napoli, azienda conferma chiusura. Furia Sindacati (Di mercoledì 28 aprile 2021) (Teleborsa) – Whirlpool conferma l’intenzione di mantenere chiuso lo stabilimento di Napoli e procedere con le procedure al 30 giugno. L’azienda, secondo quanto si apprende, è comunque disponibile a supportare una soluzione imprenditoriale condivisa da MiSE ed Organizzazioni Sindacali e conferma il suo impegno su tutti i siti italiani. Sul dossier Whirlpool è necessario un intervento del Premier Mario Draghi. Questo l’appello di Fim, Fiom e Uilm che, al termine del tavolo al MiSE, annunciano la riunione del coordinamento nazionale, il 4 maggio, per decidere le iniziative di lotta a sostegno della vertenza. “Whirlpool – spiegano i Sindacati – ha presentato i risultati del primo trimestre in Europa, riferendo una crescita a doppia cifra dei ricavi, il rafforzamento della posizione nei Paesi chiave e un ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 28 aprile 2021) (Teleborsa) – Whirlpooll’intenzione di mantenere chiuso lo stabilimento die procedere con le procedure al 30 giugno. L’, secondo quanto si apprende, è comunque disponibile a supportare una soluzione imprenditoriale condivisa da MiSE ed Organizzazioni Sindacali eil suo impegno su tutti i siti italiani. Sul dossier Whirlpool è necessario un intervento del Premier Mario Draghi. Questo l’appello di Fim, Fiom e Uilm che, al termine del tavolo al MiSE, annunciano la riunione del coordinamento nazionale, il 4 maggio, per decidere le iniziative di lotta a sostegno della vertenza. “Whirlpool – spiegano i– ha presentato i risultati del primo trimestre in Europa, riferendo una crescita a doppia cifra dei ricavi, il rafforzamento della posizione nei Paesi chiave e un ...

Advertising

Yogaolic : @TgLa7 Quelli della whirpool di Napoli scaricati senza troppi problemi prima dal governo pessimo e dopo dal miglior… - Yogaolic : @repubblica Alla whirpool di Napoli sperava no in Conte e poi in giorgetti ???????????????????? - Davide641 : @ciriani_luca @FratellidItalia Infatti la pseudo destra si e' vista a taranto....davanti le acciaierie...o a napoli… -

Ultime Notizie dalla rete : Whirpool Napoli Whirlpool Napoli, i sindacati: Stop ingiustificato ma azienda irremovibile. Draghi parli con la proprietà Usa 'Whirpool si è dimostrata irremovibile, il sito di Napoli verrà chiuso. Per questo al Governo, che al tavolo ha dichiarato l'impossibilità di far cambiare idea all'azienda sulla chiusura del sito di ...

A Napoli seconda tappa del tour Ugl 'il lavoro cambia anche noi' Così Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, a Napoli in piazza Trieste e Trento, nel corso ... sotto il palazzo della Prefettura c'è stata l'ennesima manifestazione dei lavoratori della Whirpool. "...

Whirpool Napoli, azienda conferma chiusura. Furia Sindacati ilmessaggero.it Whirpool Napoli, azienda conferma chiusura. Furia Sindacati (Teleborsa) - Whirlpool conferma l'intenzione di mantenere chiuso lo stabilimento di Napoli e procedere con le procedure al 30 giugno. L'azienda, secondo quanto si apprende, è comunque disponibile a..

Whirlpool, Spera (Ugl): “a Napoli deve restare produzione lavatrici”. “Il sito di Napoli della Whirlpool non può e non deve restare senza una missione produttiva: apprezziamo quindi che il vice ministro Alessandra Todde abbia dichiarato il massimo impegno del Mise in ta ...

si è dimostrata irremovibile, il sito diverrà chiuso. Per questo al Governo, che al tavolo ha dichiarato l'impossibilità di far cambiare idea all'azienda sulla chiusura del sito di ...Così Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, ain piazza Trieste e Trento, nel corso ... sotto il palazzo della Prefettura c'è stata l'ennesima manifestazione dei lavoratori della. "...(Teleborsa) - Whirlpool conferma l'intenzione di mantenere chiuso lo stabilimento di Napoli e procedere con le procedure al 30 giugno. L'azienda, secondo quanto si apprende, è comunque disponibile a..“Il sito di Napoli della Whirlpool non può e non deve restare senza una missione produttiva: apprezziamo quindi che il vice ministro Alessandra Todde abbia dichiarato il massimo impegno del Mise in ta ...