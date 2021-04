Viabilità Roma Regione Lazio del 28-04-2021 ore 11:30 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Viabilità DEL 28 APRILE 2021 ORE 11:20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON UN NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. IN VIA DI NORMALIZZAZZIONE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE, A CAUSA DI UNA MANIFESTAZIONE ALTEZZA CIAMPINO. CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA PRENESTINA E APPIA E TRA CASSIA BIS E SALARIA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEATINA E A24 SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DAL RACCORDO ALLA TANGEZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO. CODE ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DA TORRENOVA AL RACCORDO IN DIREZIONE Roma. SULLA FLAMINIA CODE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PUNTI VERSO IL CENTRO SULLA CASSIA CODE A TRATTI DA L’OLGIATA A TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRASPORTO PUBBLICO DA LUNEDÌ 3 MAGGIO SARÀ RIMODULATO L’ORARIO ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 aprile 2021)DEL 28 APRILEORE 11:20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON UN NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. IN VIA DI NORMALIZZAZZIONE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE, A CAUSA DI UNA MANIFESTAZIONE ALTEZZA CIAMPINO. CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA PRENESTINA E APPIA E TRA CASSIA BIS E SALARIA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEATINA E A24 SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DAL RACCORDO ALLA TANGEZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO. CODE ANCHE SULLA DIRAMAZIONESUD DA TORRENOVA AL RACCORDO IN DIREZIONE. SULLA FLAMINIA CODE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PUNTI VERSO IL CENTRO SULLA CASSIA CODE A TRATTI DA L’OLGIATA A TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRASPORTO PUBBLICO DA LUNEDÌ 3 MAGGIO SARÀ RIMODULATO L’ORARIO ...

