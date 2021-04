Variante indiana, Galli: “Preoccupa parecchio” (Di mercoledì 28 aprile 2021) La Variante indiana del Covid-19 Preoccupa “parecchio” Massimo Galli. Ospite di ‘Agorà’ su RaiTre, il responsabile di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, rispondendo alla domanda sul rischio legato a questa nuova mutazione ha detto: “E’ un momento particolare e non ci sposo fare nulla se a tutto il resto si aggiungono le varianti. Non sappiamo molto sulla variane indiana, in quel Paese c’è stata una impennata molto forte della pandemia ma c’è anche una popolazione di 1,3 mld di abitanti. Evidentemente Preoccupa parecchio dal punto di vista dell’evoluzione fenomeno, ma ci sono anche condizioni locali molto particolari”. Quanto alle riaperture decise dal governo, Galli ha ribadito che “ci sono situazioni che rimangono ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ladel Covid-19” Massimo. Ospite di ‘Agorà’ su RaiTre, il responsabile di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, rispondendo alla domanda sul rischio legato a questa nuova mutazione ha detto: “E’ un momento particolare e non ci sposo fare nulla se a tutto il resto si aggiungono le varianti. Non sappiamo molto sulla variane, in quel Paese c’è stata una impennata molto forte della pandemia ma c’è anche una popolazione di 1,3 mld di abitanti. Evidentementedal punto di vista dell’evoluzione fenomeno, ma ci sono anche condizioni locali molto particolari”. Quanto alle riaperture decise dal governo,ha ribadito che “ci sono situazioni che rimangono ...

Advertising

Adnkronos : #Varianteindiana, #Crisanti: “Potrebbe sfuggire al vaccino, non dovevamo riaprire”. - MediasetTgcom24 : Veneto, variante indiana: positivi erano stati in pellegrinaggio Gange #covid - MediasetTgcom24 : Covid, Zaia: variante indiana individuata anche in Veneto #veneto - fatuciuccio : Galli: 'Per quanto mi riguarda con il ministro Speranza ho sempre interagito in modo intelligente ed equilibrato e… - RChiovenda : RT @sabrimaggioni: Quanto tempo diamo alla variante indiana prima che scatti un altro lockdown ? -

Ultime Notizie dalla rete : Variante indiana Covid, Crisanti: "A fine maggio avremo una nuova ondata" Secondo Crisanti "l'intensità di un'evitabile ulteriore ondata dipenderà dal ritmo della vaccinazione e dall'azione della variante inglese o di altre mutazioni, come quella indiana". "Proprio queste ...

Covid India, superati i 200mila morti 360mila i nuovi contagi I nuovi casi di contagio da Coronavirus riportati in India,alle prese con la variante indiana del Covid, sono stati 360.960 nelle ultime 24 ore . I dati sono stati divulgati dal ministero della Salute indiano. Il paese ha superato la soglia dei 200mila morti, rendono ancora ...

Che cosa sappiamo della “variante indiana” Il Post Variante indiana, sono due le mutazioni da seguire. Crisanti: Ricerca, cambiare strategia In questo momento sono due 'sorvegliate speciali', le mutazioni individuate sulla forma più diffusa della variante indiana del virus sarsCoV2: sono molti i laboratori, ...

La gente si è illusa e la mascherina vacilla La mascherina - scrive la Olga - è ormai diventata un reggi sbèssola. La si porta ammainata sotto il mento, lasciando scoperti bocca... Scopri di più ...

Secondo Crisanti "l'intensità di un'evitabile ulteriore ondata dipenderà dal ritmo della vaccinazione e dall'azione dellainglese o di altre mutazioni, come quella". "Proprio queste ...360mila i nuovi contagi I nuovi casi di contagio da Coronavirus riportati in India,alle prese con ladel Covid, sono stati 360.960 nelle ultime 24 ore . I dati sono stati divulgati dal ministero della Salute indiano. Il paese ha superato la soglia dei 200mila morti, rendono ancora ...In questo momento sono due 'sorvegliate speciali', le mutazioni individuate sulla forma più diffusa della variante indiana del virus sarsCoV2: sono molti i laboratori, ...La mascherina - scrive la Olga - è ormai diventata un reggi sbèssola. La si porta ammainata sotto il mento, lasciando scoperti bocca... Scopri di più ...