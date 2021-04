Teatro | lo Stabile del Veneto torna live con ‘Trittico Dantesco’

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Dopo mesi di attività online e palcoscenici virtuali anche ildelriprende la programmazione dal vivo con, la nuova produzione che debutta mercoledì 5 maggio (ore 19.00) alMaddalene di Padova. Il progetto composto da tre spettacoli è una riscrittura delle Cantiche della Divina Commedia, affidata a tre tra i più interessanti drammaturghi contemporanei italiani, Fausto Paravidino autore di un inferno, Letizia Russo che ha scritto un purgatorio e Fabrizio Sinisi che firma un paradiso, diretta dal regista Fabrizio Arcuri e arricchita dalle musiche originali di Giulio Ragno Favero, ex bassista del gruppoDegli Orrori. Un’impresa iniziata con un lavoro di composizione durato circa sei mesi e approfondito nel corso di ...

Ventidue importanti teatri europei aderenti all'ETC - European Theatre Convention, di cui il Teatro Stabile di Torino "Nazionale fa parte, provenienti da 18 paesi, hanno immaginato la Renaissance del teatro in una nuova serie di cortometraggi che prendono spunto da filosofia, fantasy, ...