Advertising

FirenzePost : Taxi: corteo di protesta giovedì a Firenze. Delegazione rosa dal Prefetto: con le richieste -

Ultime Notizie dalla rete : Taxi corteo

... cioè in qualche capitale europea o in una bella isola spagnola, noi due dovremmo prendere un... Seppure distanziati come si conviene, vaccinati e non faremo tutti insieme il primodi ...Torinoin protesta invadono il centro di Torino. "Non ce la facciamo più" Redazione - Marzo 26,... tredici misure cautelari per gli scontri deldel primo... Cronaca Sostanze nocive nella ...Non si svolgeranno, come già l’anno passato, cortei di piazza: il momento commemorativo verrà celebrato dalle autorità senza la presenza del pubblico ...Non si svolgeranno, come già l’anno passato, cortei di piazza. Fra le iniziative la consegna del riconoscimento al comandante partigiano Bruno ...