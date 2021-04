Sette ex terroristi arrestati a Parigi. Cinque erano membri delle Brigate Rosse (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sette ex terroristi, tra cui Cinque membri delle Brigate Rosse, sono stati arrestati a Parigi su richiesta delle autorità italiane. Tra questi, secondo l’Ansa, è presente anche Giorgio Pietrostefani, fondatore di Lotta Continua, condannato a 22 anni come mandante dell’omicidio Calabresi. Gli arrestati, condannati per atti di terrorismo negli anni ’70 e ’80, fanno parte di una lista di dieci nomi trasmessa alla giustizia dal presidente francese Emmanuel Macron, scelti tra le 200 persone che da anni l’Italia chiede alla Francia di consegnare. Secondo quanto riporta Afp, gli altri tre ex brigatisti sono ancora ricercati. La presidenza francese ha dichiarato che la decisione di trasmettere i nomi ... Leggi su tpi (Di mercoledì 28 aprile 2021)ex, tra cui, sono statisu richiestaautorità italiane. Tra questi, secondo l’Ansa, è presente anche Giorgio Pietrostefani, fondatore di Lotta Continua, condannato a 22 anni come mandante dell’omicidio Calabresi. Gli, condannati per atti di terrorismo negli anni ’70 e ’80, fanno parte di una lista di dieci nomi trasmessa alla giustizia dal presidente francese Emmanuel Macron, scelti tra le 200 persone che da anni l’Italia chiede alla Francia di consegnare. Secondo quanto riporta Afp, gli altri tre ex brigatisti sono ancora ricercati. La presidenza francese ha dichiarato che la decisione di trasmettere i nomi ...

