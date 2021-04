Serie C, multa per la Casertana e deferimento per il presidente per mancato rispetto di protocolli anti-Covid (Di mercoledì 28 aprile 2021) Stangata per la Casertana, a seguito dei rinvenute violazioni al protocollo federale Covid-19: 26mila euro di multa, più varie inibizioni e ulteriori ammende ai componenti societarie. Di seguito il comunicato diramato dalla FIGC: “Il Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare ha accolto entrambi i deferimenti del Procuratore Federale nei confronti della Casertana per violazioni al protocollo federale in materia di Covid. Al club è stata inflitta in totale un’ammenda di euro 26.000,00 (10 mila per il primo deferimento e 16 mila per il secondo).Inoltre inibizioni ed ammende sono state inflitte a Giuseppe D’Agostino, Camillo Agnano e Dario D’Onofrio”. Foto: Logo Casertana L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 28 aprile 2021) Stangata per la, a seguito dei rinvenute violazioni al protocollo federale-19: 26mila euro di, più varie inibizioni e ulteriori ammende ai componenti societarie. Di seguito il comunicato diramato dalla FIGC: “Il Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare ha accolto entrambi i deferimenti del Procuratore Federale nei confronti dellaper violazioni al protocollo federale in materia di. Al club è stata inflitta in totale un’ammenda di euro 26.000,00 (10 mila per il primoe 16 mila per il secondo).Inoltre inibizioni ed ammende sono state inflitte a Giuseppe D’Agostino, Camillo Agnano e Dario D’Onofrio”. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

