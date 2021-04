Seat Leon - Al volante della TGI a metano

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Le auto asono diventate un po' come le mosche bianche. Tra queste, ci sono i modelli del gruppo Volkswagen, che sta proseguendo nello sviluppo di questa alimentazione con i dovuti modi: omologazione monofuel per sfruttare i vantaggi fiscali e gli incentivi, bombole capienti e ottimizzazionecombustione, dei materiali esovralimentazione per l'impiego del gas naturale. L'ultima novità, in questo senso, è firmata: si trattaTGI che abbiamo appena guidato e che si è dimostrata piacevole e scattante, oltre che parca nei consumi. Si spende meno. La cinque porte spagnola conferma come le vetture alimentate a gas possano coniugare buone prestazioni con discreti vantaggi economici: viaggiando a, per fare 100 km si spende la metà (o in ...