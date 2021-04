Scott Eastwood, chi è il figlio della star Clint: carriera e successi (Di mercoledì 28 aprile 2021) Scott Eastwood è il figlio del celebre attore Clint, da suo padre ha ereditato il fascino, la passione per il set e soprattutto il talento. Scott Eastwood, chi è il figlio d’arte di Clint (Getty Images)Dal suo papà sono nate la passione per il cinema, l’ironia e la simpatia sembrano essere superiori a quelle di suo padre, infatti il pubblico mondiale lo ama per il suo curriculum cinematografico. Le fan amano il suo fascino da bello e dannato, sin dai primi anni è diventato un sex symbol di Hollywood con un dramma terribile nel cuore. Il suo vero nome è Scott Clintor Reeves, nasce a Carmel by the Sea, il 21 Marzo del 1986. Nasce e cresce in California, proprio come suo padre Clint, sua ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 28 aprile 2021)è ildel celebre attore, da suo padre ha ereditato il fascino, la passione per il set e soprattutto il talento., chi è ild’arte di(Getty Images)Dal suo papà sono nate la passione per il cinema, l’ironia e la simpatia sembrano essere superiori a quelle di suo padre, infatti il pubblico mondiale lo ama per il suo curriculum cinematografico. Le fan amano il suo fascino da bello e dannato, sin dai primi anni è diventato un sex symbol di Hollywood con un dramma terribile nel cuore. Il suo vero nome èor Reeves, nasce a Carmel by the Sea, il 21 Marzo del 1986. Nasce e cresce in California, proprio come suo padre, sua ...

