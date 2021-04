Scontro GalliBonaccini: Si vergogni! (Di mercoledì 28 aprile 2021) Toni accesi tra Galli e Bonaccini sulle riaperture: per il virologo si è trattato di una scelta politica e non fondata sui dati scientifici.Galli contro Bonaccini riapertureScontro in diretta tv tra il governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e l’infettivologo del Sacco Massimo Galli: l’esperto si è nuovamente schierato contro le riaperture adducendo che causeranno un aumento delle vittime.Ospiti della trasmissione Cartabianca in diretta su Rai Tre, i due sono stati protagonisti di un’accessa discussione.Bonaccini stava infatti spiegando che entro giugno l’Italia dovrebbe avere a disposizione 50 milioni di dosi di vaccino che permetteranno di completare l’immunizzazione dei soggetti più fragili: “Mettendo a riparo le persone che rischiano la vita più degli altri non avremo i reparti di terapia intensiva pieni“. Leggi su notizie (Di mercoledì 28 aprile 2021) Toni accesi tra Galli e Bonaccini sulle riaperture: per il virologo si è trattato di una scelta politica e non fondata sui dati scientifici.Galli contro Bonaccini riaperturein diretta tv tra il governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e l’infettivologo del Sacco Massimo Galli: l’esperto si è nuovamente schierato contro le riaperture adducendo che causeranno un aumento delle vittime.Ospiti della trasmissione Cartabianca in diretta su Rai Tre, i due sono stati protagonisti di un’accessa discussione.Bonaccini stava infatti spiegando che entro giugno l’Italia dovrebbe avere a disposizione 50 milioni di dosi di vaccino che permetteranno di completare l’immunizzazione dei soggetti più fragili: “Mettendo a riparo le persone che rischiano la vita più degli altri non avremo i reparti di terapia intensiva pieni“.

Advertising

NicolaPorro : Continua lo scontro tra virologi. Grande #Bassetti che affonda #Galli ?? - piccologabri : RT @RealBadrose: Dopo lo scontro con #Bonaccini, per #Galli (quello che mentiva sulle TP del suo ospedale) vedo sempre più un futuro politi… - 8_ferro : RT @RealBadrose: Dopo lo scontro con #Bonaccini, per #Galli (quello che mentiva sulle TP del suo ospedale) vedo sempre più un futuro politi… - BObliterato : Che delusione Bonacini, avevo sperato fosse una risorsa per la Sinistra del futuro: Scontro tv tra Galli e Bonaccin… - RealBadrose : Dopo lo scontro con #Bonaccini, per #Galli (quello che mentiva sulle TP del suo ospedale) vedo sempre più un futuro… -