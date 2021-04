Rutigliano (Snam) “Obiettivo stop emissioni metano e CO2 per il 2040” (Di mercoledì 28 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il nostro Obiettivo è riuscire a tagliare tutte le nostre emissioni di metano e CO2 per il 2040. Lo faremo cercando di accelerare tutte le nostre trasformazioni. Ci siamo posti anche un Obiettivo intermedio: dimezzarle al 2030”. Lo ha detto Patrizia Rutigliano, executive vice president Institutional Affairs, ESG, Communication e Marketing di Snam, intervistata da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell'Agenzia di Stampa Italpress. “Stiamo lavorando con tutti i nostri fornitori – ha continuato – perchè l'impegno non è soltanto dell'azienda ma di tutta la catena del valore. E' un lavoro molto ampio che riguarda una comunità molto allargata che lavora anche con noi”. Rutigliano ha spiegato che l'azienda comprende “3.500 ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il nostroè riuscire a tagliare tutte le nostredie CO2 per il. Lo faremo cercando di accelerare tutte le nostre trasformazioni. Ci siamo posti anche unintermedio: dimezzarle al 2030”. Lo ha detto Patrizia, executive vice president Institutional Affairs, ESG, Communication e Marketing di, intervistata da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell'Agenzia di Stampa Italpress. “Stiamo lavorando con tutti i nostri fornitori – ha continuato – perchè l'impegno non è soltanto dell'azienda ma di tutta la catena del valore. E' un lavoro molto ampio che riguarda una comunità molto allargata che lavora anche con noi”.ha spiegato che l'azienda comprende “3.500 ...

Advertising

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Rutigliano (Snam) “Obiettivo stop emissioni metano e CO2 per il 2040” - - blogsicilia : #notizie #sicilia Rutigliano (Snam) “Obiettivo stop emissioni metano e CO2 per il 2040” - - CorriereCitta : Rutigliano (Snam) “Obiettivo stop emissioni metano e CO2 per il 2040” - DirettaSicilia : Rutigliano (Snam) “Obiettivo stop emissioni metano e CO2 per il 2040”, - lamescolanza : Snam, protocollo d'intesa con la Regione Abruzzo e l'Università degli Studi dell’Aquila per progetti a favore della… -