“Romantico”, il primo album di GuidoInArteRoberto (Di mercoledì 28 aprile 2021) È disponibile “Romantico” (Robe da Matti Dischi / MEI Digital), il primo album del cantautore GuidoInArteRoberto. Un totale di undici tracce, tra le quali i singoli già pubblicati nei mesi scorsi: “Romantico”, “Culi Nudi” e “Tutto L’indie Minuto Per Minuto”, quest’ultimo in rotazione radiofonica dal 9 aprile. “Romantico” non è solo un disco in cui troviamo un po’ di indie-pop, un po’ di rock and roll e di cantautorato ma è anche una risposta provocatoria al panorama indipendente attuale. I testi sono sinceri, credibili, non costruiti e privi di sovrastrutture, c’è molto rispetto nella scelta delle parole che vengono usate per descrivere le storie di Roberto. Si tratta di un disco “da viaggio”, breve o corto che sia, in cui la parola “Romantico” fa da filo ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 aprile 2021) È disponibile “” (Robe da Matti Dischi / MEI Digital), ildel cantautore. Un totale di undici tracce, tra le quali i singoli già pubblicati nei mesi scorsi: “”, “Culi Nudi” e “Tutto L’indie Minuto Per Minuto”, quest’ultimo in rotazione radiofonica dal 9 aprile. “” non è solo un disco in cui troviamo un po’ di indie-pop, un po’ di rock and roll e di cantautorato ma è anche una risposta provocatoria al panorama indipendente attuale. I testi sono sinceri, credibili, non costruiti e privi di sovrastrutture, c’è molto rispetto nella scelta delle parole che vengono usate per descrivere le storie di Roberto. Si tratta di un disco “da viaggio”, breve o corto che sia, in cui la parola “” fa da filo ...

