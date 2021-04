Quarta ondata Covid | allarme riaperture I virologi | «Rischio boom contagi a fine maggio»

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Bar e ristoranti riaperti in zona gialla, solo negli spazi all?aperto. Via libera a teatri, live club, sale concerto. Anche le lezioni a scuola tornano a essere in presenza alle superiori: in...

'Di questo passo non è pessimistico pensare che a fine maggio ci sarà una nuova, ma assai realistico'. Così Andrea Crisanti, professore ordinario di Microbiologia all'Università di Padova, al quotidiano 'La Stampa'. 'Mi permetta un altro pronostico facile' aggiunge ...Se l'indice salisse a 1,25 ci sarebbe il rischio di unache 'richiederebbe misure importanti per evitare un altissimo numero di morti in breve tempo'. Secondo Merler, le riaperture ...Il governatore di Tokyo ha richiesto lo spegnimento delle luci in città durante le ore di buio per cercare di contrastare la pandemia.Sono in netto calo i contagi da coronavirus in provincia di Bari, mentre aumenta vistosamente la copertura vaccinale. Questo viene mostrato dal grafico elaborato dall’Area Epidemiologia e Care Intelli ...