Potenza | caffè senza coperchio | scatta la multa per i clienti

(Di mercoledì 28 aprile 2021) In molti non lo sanno: uscire dal bar con unda asportoè passibile di. 'Per tutelare e dimostrare solidarietà ai nostriti abbiamo deciso di protestare, ...

Advertising

IlMattinoFoggia : VIDEO La rivoluzione di #Draghi , #Bianchi la #scuola d'estate. Tra #Recovery , 'scazzottate' varie tra #Salvini e… - elenafitz : #caffe ? Potenza, società mafiosa gestisce il bar del Palagiutizia: 17 ordinanze cautelari - carmageddon72 : @sylvhide La mia colazione è tiepida: tazza di caffelatte con latte di frigorifero (che comunque non è mai ghiaccia… -

Ultime Notizie dalla rete : Potenza caffè

TGCOM

In molti non lo sanno: uscire dal bar con unda asporto senza coperchio è passibile di multa . 'Per tutelare e dimostrare solidarietà ai nostri clienti multati abbiamo deciso di protestare, chiudendo quattro - cinque giorni' racconta ...Può raggiungere le 19 bar di pressione della pompa per undal sapore eccezionale. L'elevataconsente il rilascio dei delicati oli aromatici, che contribuiscono alla creazione della ...