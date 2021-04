Piano Scuola d’estate | parteciperai alle iniziative di potenziamento e recupero? VOTA il sondaggio di Orizzonte Scuola

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Ild'estate" è una novità per il mondo scolastico, dopo un anno difficile vissuto con vari stop delle lezioni in presenza a causa della pandemia. Il ministero dell’Istruzione ha pubblicato la circolare con il programma delle attività da giugno a settembre. Il, da 520 milioni di euro, vedrà diverse risorse coinvolte: i docenti non saranno coinvolti a luglio e agosto. L'articolo .

Advertising

Ettore_Rosato : ?? Vi consiglio la lettura dell’interessante intervista del @sole24ore alla ministra per le Pari Opportunità… - ItaliaViva : Con il #PNRR diamo una svolta alle riforme: salute, scuola, trasporti, ambiente, P.A., digitalizzazione e centinaia… - sole24ore : Piano estate da 510 milioni per recuperare la scuola persa - Andrea_Manci : RT @TaniuzzaCalabra: Posso dire che il piano estate scuola è una cagata pazzesca? - UilmReggioCal : [ESCLUSIVO] Pierpaolo Bombardieri: “Lavoro, Sanità e Scuola le nostre priorità” -

Ultime Notizie dalla rete : Piano Scuola

Punti salienti delsaranno l'accessibilità semplificata al polo ospedaliero per gli utenti e ... considerando gli oltre 3.400 dipendenti, i circa 850 studenti dellaprovinciale superiore ...Miozzo: "? In un anno si è fatto tanto"/ "Dad non poteva continuare oltre" Suldei finanziamenti si seguiranno tre linee : 150 milioni di euro saranno destinati alle singole istituzioni ...Manovra. Per lavoratori e famiglie servono almeno 55 milioni di euro. Cgil Cisl Uil: manca chiarezza sulle risorse disponibili. Così solo risposte insufficienti ...In una nota Manuela Ghizzoni, Responsabile Istruzione, Università e Ricerca nella Segreteria del Pd dichiara: “Condividiamo e apprezziamo gli obiettivi del Piano scuola estate ...