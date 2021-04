Nepal | un pulmino supera il fosso sospeso a un cavo d' acciaio | il percorso è folle

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Può capitare di vedere un sistema di teleferica per trasportare delle merci, oppure delle persone che svolgono l'attività della zipline, provando l'esperienza del volo sospesi a und'. Più ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Nepal pulmino

Leggo.it

Più curioso, invece, è il percorso che vediamo in queste immagini giunte dal. A sorvolare un fosso molto profondo, infatti, è unPiù curioso, invece, è il percorso che vediamo in queste immagini giunte dal. A sorvolare un fosso molto profondo, infatti, è unPuò capitare di vedere un sistema di teleferica per trasportare delle merci, oppure delle persone che svolgono l’attività della zipline, provando l’esperienza del ...