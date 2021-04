MotoGP | Marc Marquez | “Dalla gara di Portimao non sono più salito in moto Il mio recupero continua”

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Come ci si poteva attendere l’avvio di stagione pernel campionato diè stato molto complicato. Il pilota spagnolo sta cercando di recuperare dal problema alla spalla che ne ha condizionato le prestazioni degli ultimi mesi. Il 28enne nativo di Cervera è riuscito a gareggiare sul circuito di, in Portogallo, lo scorso 18 aprile dove ha raccolto un buon 7° posto ma da quel momento, come riportaa, non è piùin sella. “Siamo tornati a correre dopo una settimana produttiva. Hoto a lavorare sul mio programma diper assicurarmi che le mie condizioni fisiche continuino a migliorare e seguendo i consigli dei medici, non ho più guidato unadal Portogallo“. Il pilota ...

Advertising

infoitsport : MotoGP: Marc Márquez, ritorno a Jerez. “Stesso approccio di Portimao” - dianatamantini : MOTOGP - Marc Márquez, questo weekend si corre a Jerez. Pista sulla quale vanta risultati invidiabili... Ma sottoli… - corsedimoto : MOTOGP - Marc #Marquez, questo weekend si corre a Jerez. Pista sulla quale vanta risultati invidiabili... Ma sottol… - dianatamantini : MOTOGP - Alex Márquez parla dell'inizio di stagione, del team LCR, del ritorno di Marc. E sottolinea: 'Migliorare i… - corsedimoto : MOTOGP - Alex #Márquez parla dell'inizio di stagione #MotoGP 2021, del team LCR, del ritorno di Marc. E sottolinea:… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Marc

Marquez è sempre andato sul podio nei gran premi che ha corso sul circuito spagnolo di Jerez. E' quanto sottolinea la Honda in vista del prossimo, terza prova del mondiale del 2021, che si ...Barbara Pedrotti 265 giorni fuori. Poi il rientro, la gara, il pianto.Marquez torna indopo 9 mesi di assenza e trova un mondo che non obbedisce più alle sue regole, ma di cui è ancora un riferimento. E restituisce a noi, seduti sul divano a casa, l'immagine ...Dopo una settimana di pausa, questo weekend tornerà in azione il Motomondiale. Si rimarrà nella penisola iberica, poiché dopo aver affrontato lo spettacolare circuito di Portimao, nei prossimi giorni ...Danilo Petrucci in una intervista alla Gazzetta dello Sport si è espresso sul momento di Valentino Rossi: "In Qatar abbiamo battagliato tutte la gara nel 2017, 2018 e 2019 per fare il podio, quest’ann ...