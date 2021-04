Moderate perdite a Wall Street

(Di mercoledì 28 aprile 2021) (Teleborsa) – Si muove in frazionale ribasso, in attesa delle decisioni della Fed. Il Dow Jones sta lasciando sul parterre lo 0,33%, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità l’S&P-500, che continua la giornata a 4.190 punti. Sui livelli della vigilia il Nasdaq 100 (-0,18%); come pure, consolida i livelli della vigilia l’S&P 100 (+0,13%). Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori energia (+3,19%), telecomunicazioni (+1,65%) e materiali (+0,54%). Il settore informatica, con il suo -0,87%, si attesta come peggiore del mercato. Tra i protagonisti del Dow Jones, Chevron (+2,43%), Visa (+2,25%), American Express (+1,80%) e DOW (+1,76%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Amgen, che continua la seduta con -7,39%. Pessima performance per Microsoft, che registra un ribasso del 2,86%. Sessione nera ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Moderate perdite

ilmessaggero.it

Si muove in frazionale ribasso Wall Street, in attesa delle decisioni della Fed. Il Dow Jones sta lasciando sul parterre lo 0,33%, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità l' S&P - 500 , che ...La chiusura europea vede i principali indici mettere a segno modeste, con la distribuzione ... I rendimenti mostranosalite in EU, con lo spread in modesto allargamento, e in US l'asta ...(Teleborsa) - Si muove in frazionale ribasso Wall Street, in attesa delle decisioni della Fed. Il Dow Jones sta lasciando sul parterre lo 0,33%, mentre, al contrario, si muove intorno alla ...Questo prodotto è negoziato su EuroTLX, hga scadenza a 1 anno e mezzo e prevede: cedole trimestrali con effetto memoria, trigger autocall costante e protezione condizionata del capitale con effetto ai ...