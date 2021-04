Milano, porta il bimbo disabile nel cortile per il compleanno: i vicini chiamano i vigili (Di mercoledì 28 aprile 2021) In un comune del Milanese una mamma e altri quattro adulti sono stati multati per aver portato i loro figli nel cortile. Tra questi c’era un bimbo affetto dalla sindrome di Tourette. Ancora “drammi” tra vicini di casa. Qualche giorno fa, nel Bresciano, un uomo ha sparato con il fucile ad un gruppetto di ragazzi che stavano facendo una festa perché non era stato invitato. A Cesano Boscone, piccolo comune in provincia di Milano, invece cinque adulti sono stati multati per aver portato i figli a giocare nel cortile. A denunciarli, ancora una volta, i vicini. I fatti risalgono al 14 aprile, data in cui la Lombardia era ancora in fascia arancione. Quel giorno era il compleanno di uno dei bambini, un 12enne affetto dalla ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 28 aprile 2021) In un comune del Milanese una mamma e altri quattro adulti sono stati multati per averto i loro figli nel. Tra questi c’era unaffetto dalla sindrome di Tourette. Ancora “drammi” tradi casa. Qualche giorno fa, nel Bresciano, un uomo ha sparato con il fucile ad un gruppetto di ragazzi che stavano facendo una festa perché non era stato invitato. A Cesano Boscone, piccolo comune in provincia di, invece cinque adulti sono stati multati per averto i figli a giocare nel. A denunciarli, ancora una volta, i. I fatti risalgono al 14 aprile, data in cui la Lombardia era ancora in fascia arancione. Quel giorno era ildi uno dei bambini, un 12enne affetto dalla ...

Advertising

il_Conte78 : RT @ANPIRomaPosti: “Fugge #Mussolini,fuggono i gerarchi,gli ufficiali della #Milizia e le #BrigateNere.#GiorgioAlmirante,fugge più di tutti… - Trezzano5Stelle : RT @Lombard5stelle: #Bertolaso se ne va, non ha salvato la #Lombardia e da settimane il commissario era sparito dai radar. È il suo secondo… - ADM_assdemxmi : RT @Giorno_Milano: Arte, musica verde e piste ciclabili: estate a Bolzano, la porta delle Dolomiti - Giorno_Milano : Arte, musica verde e piste ciclabili: estate a Bolzano, la porta delle Dolomiti - rep_milano : Il Covid si porta via in 36 ore Giuseppe e Angelina, sposati da più di 50 anni: 'Uniti nella vita, accanto nella mo… -