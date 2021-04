Martina, condannati in appello Albertoni e Vanneschi (Di mercoledì 28 aprile 2021) La Corte d'appello di Firenze ha condannato Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi a tre anni, con una sentenza letta pochi minuti fa., I giudici, al termine del processo bis dopo il rinvio disposto ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 28 aprile 2021) La Corte d'di Firenze ha condannato Alessandroe Lucaa tre anni, con una sentenza letta pochi minuti fa., I giudici, al termine del processo bis dopo il rinvio disposto ...

Advertising

Charles96432447 : RT @Affaritaliani: Martina Rossi, appello bis: Albertoni e Vanneschi condannati a 3 anni - laura_daisy2003 : RT @nonunadimeno: Non è stato suicidio, è stato stupro. Condannati a 3 anni i due uomini che tentarono di violentare #martinaRossi e ne pr… - zazoomblog : Caso Martina Rossi i due imputati condannati a 3 anni - #Martina #Rossi #imputati #condannati - FloraPiachica : RT @nonunadimeno: Non è stato suicidio, è stato stupro. Condannati a 3 anni i due uomini che tentarono di violentare #martinaRossi e ne pr… - ObiezioneRes : RT @nonunadimeno: Non è stato suicidio, è stato stupro. Condannati a 3 anni i due uomini che tentarono di violentare #martinaRossi e ne pr… -