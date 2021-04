La variante indiana potrebbe essere più trasmissibile, spiega l’OMS (Di mercoledì 28 aprile 2021) Secondo quanto dichiara l’OMS il tasso di crescita della variante indiana, più elevato rispetto alle altre circolanti, suggeriscono che sia più trasmissibile. La variante indiana B.1617 di Sars-Cov-2 “ha un tasso di crescita più elevato rispetto ad altre varianti circolanti in India, suggerendo un potenziale aumento della trasmissibilità, con altre varianti in circolazione che dimostrano anche una maggiore trasmissibilità”. Lo afferma l’Organizzazione mondiale della sanità, sulla base dei modelli preliminari basati sulle sequenze del virus mutato analizzate, nell’aggiornamento epidemiologico settimanale in cui dedica un focus alle varianti e, in particolare, a quella indiana. Sono “necessari ulteriori studi con urgenza”, anche per comprendere il ruolo di B.1617 ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Secondo quanto dichiarail tasso di crescita della, più elevato rispetto alle altre circolanti, suggeriscono che sia più. LaB.1617 di Sars-Cov-2 “ha un tasso di crescita più elevato rispetto ad altre varianti circolanti in India, suggerendo un potenziale aumento della trasmissibilità, con altre varianti in circolazione che dimostrano anche una maggiore trasmissibilità”. Lo afferma l’Organizzazione mondiale della sanità, sulla base dei modelli preliminari basati sulle sequenze del virus mutato analizzate, nell’aggiornamento epidemiologico settimanale in cui dedica un focus alle varianti e, in particolare, a quella. Sono “necessari ulteriori studi con urgenza”, anche per comprendere il ruolo di B.1617 ...

