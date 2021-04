La sottile ironia delle sculture stilizzate e surreali di Aleksandra Schmidt (IE)

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Un approccio sorridente e a volte dissacrante agli eventi che nell’esistenza si susseguono, è comune a molti artisti contemporanei che esprimono la loro creatività in differenti modi e stili, dimostrando l’esigenza di trovare il lato sorridente in un vivere moderno che spesso tende a fagocitare l’individuo e ad appiattire la naturale vivacità nelle pieghe della routine. Questo caratteristico approccio solare e divertito contraddistingue l’artista di cui vi parlerò oggi. Le profonde modificazioni che si sono verificate nel campo artistico nel corso della prima parte del Novecento, non potevano non coinvolgere anche la scultura, forse la più legata ai canoni classici dai quali sembrava impossibile distaccarsi; la rivoluzione nel concepire la realtà osservata volta a sovvertire ogni schema precedente sdoganò le arti figurative dall’aderenza a ciò che l’occhio vedeva davanti a sé ...