Juventus | senti Gosens | una squadra nelle preferenze

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Robin, obiettivo di mercato di Inter e, avrebbe fatto intendere di desiderare una chiamata dal Borussia Dortmund per giocare in Bundesliga, nella sua Germania. Il calciatore, ora all’Atalanta, avrebbe una valutazione di circa 40 milioni di Euro ma potrebbe decidere di lasciare Bergamo durante la sessione di mercato che si aprirà in estate. Mercato: le parole di“Se mi vedo in un trasferimento al Dortmund? Domanda difficile, ma se ci fosse davvero un’offerta dal Borussia e vogliono che io giochi sulla fascia sinistra il prossimo anno, ci penserei sicuramente. Penso si tratti di una questione di ambizioni e io sogno di giocare in Bundesliga un giorno”. Leggi anche:, sprint per il nuovo allenatore: c’è l’indizio social Ha dichiarato il calciatore tramite ...