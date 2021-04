"Indennità di maternità ridotta all'osso dal Covid. Per noi, lavoratrici autonome, nessun supporto" (Di mercoledì 28 aprile 2021) Paola ha trent’anni, è una web designer freelance e tra pochi mesi diventerà mamma. Mentre stava per consegnare le carte per richiedere l’Indennità di maternità, ha fatto un’amara scoperta: per le libere professioniste autonome come lei l’assegno sarà stato ridotto all’osso dal Covid. “L’Indennità - ci racconta - si basa sul reddito dello scorso anno. Un anno che per me, come per tante altre persone nelle mie condizioni, non è stato affatto proficuo. Ho vissuto nell’incertezza, ci sono stati mesi in cui non ho guadagnato praticamente nulla. Le cose sembravano andare meglio all’inizio di quest’anno, ho fatto anche il grande ‘salto’ di diventare madre. Ma non credevo che mi sarei trovata per tutta la durata della mia maternità con pochi spiccioli al mese sul conto in ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 aprile 2021) Paola ha trent’anni, è una web designer freelance e tra pochi mesi diventerà mamma. Mentre stava per consegnare le carte per richiedere l’di, ha fatto un’amara scoperta: per le libere professionistecome lei l’assegno sarà stato ridotto all’dal. “L’- ci racconta - si basa sul reddito dello scorso anno. Un anno che per me, come per tante altre persone nelle mie condizioni, non è stato affatto proficuo. Ho vissuto nell’incertezza, ci sono stati mesi in cui non ho guadagnato praticamente nulla. Le cose sembravano andare meglio all’inizio di quest’anno, ho fatto anche il grande ‘salto’ di diventare madre. Ma non credevo che mi sarei trovata per tutta la durata della miacon pochi spiccioli al mese sul conto in ...

Advertising

Dome689 : RT @HuffPostItalia: 'Indennità di maternità ridotta all'osso dal Covid. Per noi, lavoratrici autonome, nessun supporto' - HuffPostItalia : 'Indennità di maternità ridotta all'osso dal Covid. Per noi, lavoratrici autonome, nessun supporto' - GazzettaDellaSc : Indennità di maternità in Naspi: come si richiede e quanto spetta? - katiagiak : Di solito l’indennità ammonta al 67% dello stipendio lordo durante il congedo di maternità e i primi 6 mesi di cong… - katiagiak : Domani è il mio ultimo giorno di lavoro, quindi ne approfitto per aggiungere a questo thread qualche appunto su con… -