Indagini sul gruppo Petti, l’Anicav: La trasparenza prima di tutto. Fiducia nell’azienda e negli inquirenti (Di mercoledì 28 aprile 2021) In merito alle Indagini avviate dai carabinieri per la tutela agroalimentare e forestale in provincia di Livorno, che hanno coinvolto il gruppo Petti e alcuni suoi dirigenti, “siamo assolutamente certi che gli inquirenti potranno chiarire nel più breve tempo possibile quanto effettivamente accaduto in questa vicenda, anche per evitare speculazioni che troppo spesso hanno messo a repentaglio l’immagine di un comparto fondamentale per la filiera agroalimentare italiana. Nel frattempo, non possiamo che riporre la stessa Fiducia anche nell’azienda coinvolta augurandoci che possa, dal canto suo, chiarire la propria posizione e dissipare ogni dubbio sul proprio lavoro”. Lo si legge in una nota dell’Anicav, l’associazione nazionale industriali conserve alimentari vegetali. ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 28 aprile 2021) In merito alleavviate dai carabinieri per la tutela agroalimentare e forestale in provincia di Livorno, che hanno coinvolto ile alcuni suoi dirigenti, “siamo assolutamente certi che glipotranno chiarire nel più breve tempo possibile quanto effettivamente accaduto in questa vicenda, anche per evitare speculazioni che troppo spesso hanno messo a repentaglio l’immagine di un comparto fondamentale per la filiera agroalimentare italiana. Nel frattempo, non possiamo che riporre la stessaanchecoinvolta augurandoci che possa, dal canto suo, chiarire la propria posizione e dissipare ogni dubbio sul proprio lavoro”. Lo si legge in una nota del, l’associazione nazionale industriali conserve alimentari vegetali. ...

