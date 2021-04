Il presidente del Marsiglia su Milik: “Se paghiamo è nostro, lui vuole restare” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Intervenuto in conferenza stampa, il presidente del Marsiglia Pablo Longoria, ha parlato della situazione di Milik: “Non posso prendere una posizione categorica in merito. Abbiamo il controllo della situazione sul mercato di Milik. Il nostro è un prestito con opzione di acquisto, con pagamenti da fare e se paghiamo il giocatore è dell’OM. Milik dice sempre di essere felice qui e non abbiamo mai parlato di liberarlo in caso di offerta di un grande club. L’intenzione del giocatore è di prolungare il suo contratto col Marsiglia”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 28 aprile 2021) Intervenuto in conferenza stampa, ildelPablo Longoria, ha parlato della situazione di: “Non posso prendere una posizione categorica in merito. Abbiamo il controllo della situazione sul mercato di. Ilè un prestito con opzione di acquisto, con pagamenti da fare e seil giocatore è dell’OM.dice sempre di essere felice qui e non abbiamo mai parlato di liberarlo in caso di offerta di un grande club. L’intenzione del giocatore è di prolungare il suo contratto col”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

