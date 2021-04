Grave provocazione dall'Egitto: messo in rete documentario su Regeni descrivendolo come una spia (Di mercoledì 28 aprile 2021) 'The story of Regeni': 50 minuti di documentario in lingua araba, sottotitolato in italiano e inglese e diffuso sui social. Il tutto a poche ore dall'udienza preliminare a carico dei 4 poliziotti ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 28 aprile 2021) 'The story of': 50 minuti diin lingua araba, sottotitolato in italiano e inglese e diffuso sui social. Il tutto a poche ore'udienza preliminare a carico dei 4 poliziotti ...

Advertising

cascinanotizie : L'Anpi: 'Grave provocazione di stampo fascista alla vigilia della Festa della Liberazione' - NVeriani : @GuidoCrosetto Però, visto che con Lei si può argomentare, mi piacerebbe esporle una critica: quel video è un grave… - spacebicowboy : mado comunque che ride io ghostata e lasciata appesa con mezza provocazione la prima volta che penso a una relazion… - Salvati_Emilio : @Peppe_Branca @ZZiliani Dai, “patetico” è un’offesa? In Italia si dice di peggio. “Non so come faccia a lavorare ce… -