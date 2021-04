Gabigol, multa da 17.000 euro per evitare il carcere (Di mercoledì 28 aprile 2021) multa salatissima in arrivo per Gabigol. L’ex attaccante di Inter e Benfica era stato “beccato” in una bisca clandestina insieme ad altre 200 persone, in una sala da gioco illegale. Dopo aver cercato di nascondersi, il calciatore è stato arrestato, salvo poi essere rilasciato poco dopo. Gabigol, che attualmente milita nel Flamengo, deve ora pagare L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 28 aprile 2021)salatissima in arrivo per. L’ex attaccante di Inter e Benfica era stato “beccato” in una bisca clandestina insieme ad altre 200 persone, in una sala da gioco illegale. Dopo aver cercato di nascondersi, il calciatore è stato arrestato, salvo poi essere rilasciato poco dopo., che attualmente milita nel Flamengo, deve ora pagare L'articolo

