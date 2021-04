Firenze. Al via il restauro della copia del Bacco di Michelangelo al Four Seasons Hotel (Di mercoledì 28 aprile 2021) Alzando una coppa, il Bacco dà il benvenuto agli ospiti dell’Hotel Four Seasons di Firenze: la statua, copia d’autore del Bacco di Michelangelo conservato al Museo Nazionale del Bargello, verrà restaurata grazie a un intervento sostenuto dalla Galleria Frilli, proprietaria dell’opera, in accordo con il Four Seasons Hotel, e realizzato dalla Bottega dei Grassi Nesi, con il contributo di Confartigianato Imprese Firenze. La scultura è stata realizzata a fine Ottocento da Antonio Frilli, scultore dell’Accademia di Belle Arti di Firenze, fondatore nel 1860 dell’omonima Galleria fiorentina diventata celebre a livello internazionale per le sue pregevoli repliche in marmo ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 28 aprile 2021) Alzando una coppa, ildà il benvenuto agli ospiti dell’di: la statua,d’autore deldiconservato al Museo Nazionale del Bargello, verrà restaurata grazie a un intervento sostenuto dalla Galleria Frilli, proprietaria dell’opera, in accordo con il, e realizzato dalla Bottega dei Grassi Nesi, con il contributo di Confartigianato Imprese. La scultura è stata realizzata a fine Ottocento da Antonio Frilli, scultore dell’Accademia di Belle Arti di, fondatore nel 1860 dell’omonima Galleria fiorentina diventata celebre a livello internazionale per le sue pregevoli repliche in marmo ...

